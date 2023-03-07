Ключникова (Киселёва) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключникова (Киселёва) Нина Алексеевна

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Место рождения

Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1973

Отец: Киселёв Алексей Иванович

Мать: Киселёва Валентина Дмитриевна

Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.10.1998

Сын: Ключников Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Ключников Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ключников Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Ключников Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключников Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ключников иван Сергеевич

Отец ребёнка: Ключников Сергей Александрович

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