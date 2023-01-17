Киселёва (Гридасова) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Гридасова) Валентина Дмитриевна

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Место рождения

Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.04.1935

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1935

Отец: Гридасов Дмитрий Антонович

Мать: Гридасова Прасковья Яковлевна

Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.05.1963

Сын: Киселёв Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Киселёв Алексей Иванович

Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.09.1966

Дочь: Кортунова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Киселёв Алексей Иванович

Рождение ребёнка
26.08.1973

Дочь: Ключникова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Киселёв Алексей Иванович

Авангард, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Алексей Иванович

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