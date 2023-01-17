Киселёва (Гридасова) Валентина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1935
Рождение ребёнка
28.05.1963
Сын: Киселёв Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Киселёв Алексей Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1966
Дочь: Кортунова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Киселёв Алексей Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1973
Дочь: Ключникова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Киселёв Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно