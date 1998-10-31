Ключников Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1998
Сын: Ключников Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Ключникова Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ключников Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ключникова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ключникова Нина Алексеевна