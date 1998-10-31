Ключников Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключников Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1998

Сын: Ключников Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Ключникова Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключникова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ключников Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ключникова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ключников иван Сергеевич

Мать ребёнка: Ключникова Нина Алексеевна

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