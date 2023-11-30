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Гамаюнов Петр Иванович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Гамаюнов Иван Федорович

Мать: Гамаюнова Екатерина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
16.09.1811
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 6-я Ревизская сказка, 1811г.
Упоминание
14.03.1816
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 7-я Ревизская сказка, 1816г.
Рождение ребёнка
1837

Сын: Гамаюнов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Ивановна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мавра Петровна

Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Ивановна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Степанида Петровна

Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Ивановна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гамаюнов Захар Петрович

Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Ивановна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
09.04.1858
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 10-я Ревизская сказка, 1858г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова Арина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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