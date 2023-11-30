Гамаюнов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Гамаюнов Иван Федорович
Мать: Гамаюнова Екатерина
Упоминание
16.09.1811
Перепись населения | 6-я Ревизская сказка, 1811г.
Упоминание
14.03.1816
Перепись населения | 7-я Ревизская сказка, 1816г.
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мавра Петровна
Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Степанида Петровна
Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Ивановна
Упоминание
09.04.1858
Перепись населения | 10-я Ревизская сказка, 1858г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамаюнова Арина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно