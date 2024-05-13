Гамаюнова Екатерина 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1794

Муж: Гамаюнов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Гамаюнов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Гамаюнова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Гамаюнов Василий Иванович

Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гамаюнов Василий Иванович

Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гамаюнов Петр Иванович

Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Гамаюнова) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Гамаюнов Федор Иванович

Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Гамаюнов Семен Иванович

Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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