Гамаюнова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1794
Рождение ребёнка
1795
Сын: Гамаюнов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Гамаюнова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Гамаюнов Василий Иванович
Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гамаюнов Василий Иванович
Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Гамаюнова) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно