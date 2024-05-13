Гамаюнова Арина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Гамаюнов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Гамаюнова) Мавра Петровна
Отец ребёнка: Гамаюнов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Гамаюнова) Степанида Петровна
Отец ребёнка: Гамаюнов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Гамаюнов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно