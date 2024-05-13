Гамаюнова Арина Ивановна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнова Арина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Гамаюнов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Гамаюнов Петр Иванович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Гамаюнова) Мавра Петровна

Отец ребёнка: Гамаюнов Петр Иванович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Гамаюнова) Степанида Петровна

Отец ребёнка: Гамаюнов Петр Иванович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гамаюнов Захар Петрович

Отец ребёнка: Гамаюнов Петр Иванович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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