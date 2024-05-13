Гамаюнов Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Гамаюнов Петр Иванович
Мать: Гамаюнова Арина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамаюнова Арина Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Рахманова (Гамаюнова) Фекла Андреевна
Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Егоровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Гамаюнова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Егоровна
Смерть
1917