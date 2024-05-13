Гамаюнов Андрей Петрович 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнов Андрей Петрович

Место рождения

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1837

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Гамаюнов Петр Иванович

Мать: Гамаюнова Арина Ивановна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова Арина Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Рахманова (Гамаюнова) Фекла Андреевна

Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Егоровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Гамаюнова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Егоровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1917

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