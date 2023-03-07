Сыкчин Тит (Титко) Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыкчин Тит (Титко) Максимов

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Место рождения

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1711

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Климов Дементий Сергеев

Мать: не указана

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Сыкчин Михаил Титов

Мать ребёнка: Сыкчина Агафья Нифантова

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Парасковья Титова

Мать ребёнка: Сыкчина Агафья Нифантова

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Марья Титова

Мать ребёнка: Сыкчина Агафья Нифантова

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыкчина Агафья Нифантова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1711
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