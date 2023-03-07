Сыкчин Тит (Титко) Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиПосле 1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672
Отец: Климов Дементий Сергеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1693
Сын: Сыкчин Михаил Титов
Мать ребёнка: Сыкчина Агафья Нифантова
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Парасковья Титова
Мать ребёнка: Сыкчина Агафья Нифантова
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Марья Титова
Мать ребёнка: Сыкчина Агафья Нифантова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сыкчина Агафья Нифантова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1711