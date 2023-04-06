Сыкчин Михаил Титов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1693
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: Сыкчина Наталья Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Сыкчин Яков Михайлов
Мать ребёнка: Сыкчина Наталья Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1744