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Сыкчин Михаил Титов

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Место рождения

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: Сыкчин Тит (Титко) Максимов

Мать: Сыкчина Агафья Нифантова

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Сыкчин Игнатий Михайлов

Мать ребёнка: Сыкчина Наталья Артемьева

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Сыкчин Яков Михайлов

Мать ребёнка: Сыкчина Наталья Артемьева

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыкчина Наталья Артемьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1744
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