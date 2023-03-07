Сыкчин Максим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1672 и 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сыкчин Василий (Васка) (?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1672 и 1678