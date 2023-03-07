Сыкчин Максим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыкчин Максим Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1672 и 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сыкчин Василий (Васка) (?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыкчин Григорий Максимов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1672 и 1678
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