Сыкчин Василий (Васка) (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1590
Дата смертиМежду 1615 и 1629
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1590
Отец: Сыкчин Григорий (Гришка)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Сыкчин Григорий (Гришка) Васильев
Мать ребёнка: не указана
поч. Василия Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Сыкчин Алексей (Алешка) Васильев
Мать ребёнка: не указана
поч. Василия Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1615 и 1629
поч. Василия Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя