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Сыкчин Василий (Васка) (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

Между 1615 и 1629

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: Сыкчин Григорий (Гришка)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Сыкчин Григорий (Гришка) Васильев

Мать ребёнка: не указана

поч. Василия Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Сыкчин Алексей (Алешка) Васильев

Мать ребёнка: не указана

поч. Василия Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыкчин Максим Васильев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1615 и 1629
поч. Василия Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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