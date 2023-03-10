Кузнецова (Преображенская) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Преображенская) Екатерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

14.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Преображенский Павел Степанович

Мать: Преображенская Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
22.06.1923

Дочь: Дурылина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Варфоломеевич

Рождение ребёнка
19.09.1924

Сын: Кузнецов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Варфоломеевич

Московская обл., Дмитровский р-н, Станция СпасоВлахернская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Михаил Варфоломеевич

Смерть
14.01.1953
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