Кузнецова (Преображенская) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти14.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
22.06.1923
Дочь: Дурылина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Варфоломеевич
Рождение ребёнка
19.09.1924
Сын: Кузнецов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Варфоломеевич
Московская обл., Дмитровский р-н, Станция СпасоВлахернская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1953