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Преображенский Павел Степанович

Место рождения

село Смолеевка

Дата рождения

15.08.1848

Дата смерти

05.01.1917

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1848

Отец: Преображенский Стефан Михайлович

Мать: Преображенская Ирина Алексеевна

село Смолеевка
Рождение ребёнка
1880

Сын: Преображенский Иван Павлович

Мать ребёнка: Преображенская Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Преображенский Сергей Павлович

Мать ребёнка: Преображенская Фекла Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Иванькова Анна Павловна

Мать ребёнка: Преображенская Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Преображенская Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кузнецова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Преображенская Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Преображенский Николай Павлович

Мать ребёнка: Преображенская Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Преображенский Петр Павлович

Мать ребёнка: Преображенская Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
20.02.1899

Дочь: Маргарита Павловна

Мать ребёнка: Преображенская Фекла Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преображенская Фекла Васильевна

Смерть
05.01.1917
Россия