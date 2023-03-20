Преображенский Павел Степанович
Место рождениясело Смолеевка
Дата рождения15.08.1848
Дата смерти05.01.1917
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1848
село Смолеевка
Рождение ребёнка
1880
Сын: Преображенский Иван Павлович
Мать ребёнка: Преображенская Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Преображенский Сергей Павлович
Мать ребёнка: Преображенская Фекла Васильевна
Россия
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Иванькова Анна Павловна
Мать ребёнка: Преображенская Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Преображенская Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кузнецова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Преображенская Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Преображенский Николай Павлович
Мать ребёнка: Преображенская Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Преображенский Петр Павлович
Мать ребёнка: Преображенская Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
20.02.1899
Дочь: Маргарита Павловна
Мать ребёнка: Преображенская Фекла Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1917
Россия