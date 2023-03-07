Преображенская (Синьковская) Фекла Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1858
Рождение ребёнка
1880
Сын: Преображенский Иван Павлович
Отец ребёнка: Преображенский Павел Степанович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Преображенский Сергей Павлович
Отец ребёнка: Преображенский Павел Степанович
Россия
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Иванькова Анна Павловна
Отец ребёнка: Преображенский Павел Степанович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Преображенский Павел Степанович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кузнецова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Преображенский Павел Степанович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Преображенский Николай Павлович
Отец ребёнка: Преображенский Павел Степанович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Преображенский Петр Павлович
Отец ребёнка: Преображенский Павел Степанович
Рождение ребёнка
20.02.1899
Дочь: Маргарита Павловна
Отец ребёнка: Преображенский Павел Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Россия