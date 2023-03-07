Преображенская (Синьковская) Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПреображенская (Синьковская) Фекла Васильевна

Преображенская (Синьковская) Фекла Васильевна

avatar

Место рождения

Деденево, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

18.09.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1858

Отец: Синьковский Василий Николаевич

Мать: Синьковская Анастасия Ивановна

Деденево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Преображенский Иван Павлович

Отец ребёнка: Преображенский Павел Степанович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Преображенский Сергей Павлович

Отец ребёнка: Преображенский Павел Степанович

Россия
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Иванькова Анна Павловна

Отец ребёнка: Преображенский Павел Степанович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Преображенский Павел Степанович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кузнецова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Преображенский Павел Степанович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Преображенский Николай Павлович

Отец ребёнка: Преображенский Павел Степанович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Преображенский Петр Павлович

Отец ребёнка: Преображенский Павел Степанович

Рождение ребёнка
20.02.1899

Дочь: Маргарита Павловна

Отец ребёнка: Преображенский Павел Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преображенский Павел Степанович

Смерть
Неизвестно
Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close