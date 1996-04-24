Дурылина (Кузнецова) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1923
Дата смерти24.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дурылин Сергей Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дурылин Сергей Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1996
Москва, город федерального значения Москва