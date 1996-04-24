Дурылина (Кузнецова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурылина (Кузнецова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1923

Дата смерти

24.04.1996

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1923

Отец: Кузнецов Михаил Варфоломеевич

Мать: Кузнецова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дурылин Сергей Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурылин Сергей Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дурылин Сергей Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурылин Сергей Георгиевич

Смерть
24.04.1996
Москва, город федерального значения Москва
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