Виктор Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Максим Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Константин Викторов
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Екатерина Викторова
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрей Викторов
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Смерть
1833