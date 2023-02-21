Виктор Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиктор Максимов

Виктор Максимов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Максим Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Константин Викторов

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Екатерина Викторова

Мать ребёнка: Дарья

Куреево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрей Викторов

Мать ребёнка: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Смерть
1833
Куреево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close