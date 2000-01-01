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Константин Викторов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1786 г.р.

Жена

Дети

1832 г.р.
1841 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Виктор Максимов

Мать: Дарья

Место жительства
С 1826
вотчина госпожи Красавиной сельца Красавина и д.Агафоново приход села Левашово Челпановская волость Костромской губернии российской импе
ГАКО Ф.200, б/ш, д.972 РС Костромского уезда по помещичьим К 1834
Место жительства
1826
вотчина госпожи Красавиной сельца Красавина и д.Агафоново приход села Левашево Челпановская волость Костромской губернии
ГАКО Ф.200, б/ш, д.972 РС Костромского уезда по помещичьим К 1834
Рождение ребёнка
1832

Сын: Александр Константинов

Мать ребёнка: Матрона ?Ефимова?

Военная служба
Между 1840 и 1856
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Зазулина Акулина Константинова

Мать ребёнка: Матрона ?Ефимова?

вотчина госпожи Красавиной сельцо Трябово приход села Левашово Челпановская волость Костромской губернии российской империи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона ?Ефимова?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона ?Ефимова?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона ?Ефимова?

Смерть
Неизвестно
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