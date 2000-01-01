Константин Викторов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Виктор Максимов
Мать: Дарья
Место жительства
С 1826
вотчина госпожи Красавиной сельца Красавина и д.Агафоново приход села Левашово Челпановская волость Костромской губернии российской импе
ГАКО Ф.200, б/ш, д.972 РС Костромского уезда по помещичьим К 1834
Место жительства
1826
вотчина госпожи Красавиной сельца Красавина и д.Агафоново приход села Левашево Челпановская волость Костромской губернии
ГАКО Ф.200, б/ш, д.972 РС Костромского уезда по помещичьим К 1834
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Матрона ?Ефимова?
Военная служба
Между 1840 и 1856
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Зазулина Акулина Константинова
Мать ребёнка: Матрона ?Ефимова?
вотчина госпожи Красавиной сельцо Трябово приход села Левашово Челпановская волость Костромской губернии российской империи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матрона ?Ефимова?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матрона ?Ефимова?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона ?Ефимова?
Смерть
Неизвестно