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Андрей Викторов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Виктор Максимов

Мать: Дарья

Место жительства
С 1819
вотчина госпожи Красавиной сельцо Трябово приход села Левашово Челпановская волость Костромской губернии российской импе
Место жительства
С 1844
вотчина малолетних господ Ошаниных сельцо Трябово приход села Левашово Челпановская волость Костромской губернии российс
Достался по дарственной от госпожи Красавиной
Смерть
Неизвестно
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