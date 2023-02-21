Андрей Викторов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Виктор Максимов
Мать: Дарья
Место жительства
С 1819
вотчина госпожи Красавиной сельцо Трябово приход села Левашово Челпановская волость Костромской губернии российской импе
Место жительства
С 1844
вотчина малолетних господ Ошаниных сельцо Трябово приход села Левашово Челпановская волость Костромской губернии российс
Достался по дарственной от госпожи Красавиной
Смерть
Неизвестно