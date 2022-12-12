Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Константин Викторов

Отец ребёнка: Виктор Максимов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Екатерина Викторова

Отец ребёнка: Виктор Максимов

Куреево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрей Викторов

Отец ребёнка: Виктор Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виктор Максимов

Смерть
Неизвестно
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