Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Константин Викторов
Отец ребёнка: Виктор Максимов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Екатерина Викторова
Отец ребёнка: Виктор Максимов
Куреево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрей Викторов
Отец ребёнка: Виктор Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виктор Максимов
Смерть
Неизвестно