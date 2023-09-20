Авруцкая Лея Ароновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.05.1900
Сын: Авруцкий Шмуль (Самуил) Лейбович (Львович)
Отец ребёнка: Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич
Рождение ребёнка
03.11.1908
Сын: Авруцкий Вольф (Владимир) Лейбович (Исакович?)
Отец ребёнка: Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич
Рождение ребёнка
03.11.1908
Дочь: Руцкая Рахель Лейбовна
Отец ребёнка: Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич
Рождение ребёнка
03.07.1911
Дочь: Геся Лейбовна
Отец ребёнка: Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Табаровская Зина Лейбовна
Отец ребёнка: Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1930