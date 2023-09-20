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Авруцкая Лея Ароновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Арон

Мать: мать*

Рождение ребёнка
17.05.1900

Сын: Авруцкий Шмуль (Самуил) Лейбович (Львович)

Отец ребёнка: Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.11.1908

Сын: Авруцкий Вольф (Владимир) Лейбович (Исакович?)

Отец ребёнка: Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.11.1908

Дочь: Руцкая Рахель Лейбовна

Отец ребёнка: Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.07.1911

Дочь: Геся Лейбовна

Отец ребёнка: Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Табаровская Зина Лейбовна

Отец ребёнка: Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авруцкий Пейсах Лейбович

Отец ребёнка: Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич

Шпола, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич

Шпола, Черкаська область
Смерть
После 1930
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