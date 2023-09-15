Авруцкий Шмуль (Самуил) Лейбович (Львович)
Место рождения
Дата рождения17.05.1900
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1900
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мария Шмулевна
Мать ребёнка: Авруцкая Соня Абрамовна
Рождение ребёнка
12.02.1924
Мать ребёнка: Авруцкая Соня Абрамовна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Авруцкая Соня Абрамовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Раиса Шмулевна
Мать ребёнка: Авруцкая Соня Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авруцкая Соня Абрамовна
Смерть
После 1945