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Авруцкий Шмуль (Самуил) Лейбович (Львович)

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

17.05.1900

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1900

Отец: Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич

Мать: Авруцкая Лея Ароновна

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мария Шмулевна

Мать ребёнка: Авруцкая Соня Абрамовна

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
12.02.1924

Сын: Авруцкий Абрам Шмулевич

Мать ребёнка: Авруцкая Соня Абрамовна

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Авруцкий Иосиф Шмулевич

Мать ребёнка: Авруцкая Соня Абрамовна

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Раиса Шмулевна

Мать ребёнка: Авруцкая Соня Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авруцкая Соня Абрамовна

Смерть
После 1945
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