Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Авруцкий Янкель Мошкович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Табаровская (дев.Авруцкая) Зина Лейбовна
Мать ребёнка: Авруцкая Лея Ароновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авруцкая Лея Ароновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авруцкая Лея Ароновна
Рождение ребёнка
17.05.1900
Сын: Авруцкий Шмуль (Самуил) Лейбович (Львович)
Мать ребёнка: Авруцкая Лея Ароновна
Рождение ребёнка
03.11.1908
Сын: Авруцкий Вольф (Владимир) Лейбович (Исакович?)
Мать ребёнка: Авруцкая Лея Ароновна
Рождение ребёнка
03.11.1908
Дочь: Руцкая (дев.Авруцкая) Рахель Лейбовна
Мать ребёнка: Авруцкая Лея Ароновна
Рождение ребёнка
03.07.1911
Дочь: (дев.Авруцкая) Геся Лейбовна
Мать ребёнка: Авруцкая Лея Ароновна
Смерть
После 1911