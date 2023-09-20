Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвруцкий Лейви-Ицко Янкелевич

Авруцкий Лейви-Ицко Янкелевич

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Авруцкий Янкель Мошкович

Мать: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Табаровская (дев.Авруцкая) Зина Лейбовна

Мать ребёнка: Авруцкая Лея Ароновна

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авруцкий Пейсах Лейбович

Мать ребёнка: Авруцкая Лея Ароновна

Шпола, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авруцкая Лея Ароновна

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
17.05.1900

Сын: Авруцкий Шмуль (Самуил) Лейбович (Львович)

Мать ребёнка: Авруцкая Лея Ароновна

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.11.1908

Сын: Авруцкий Вольф (Владимир) Лейбович (Исакович?)

Мать ребёнка: Авруцкая Лея Ароновна

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.11.1908

Дочь: Руцкая (дев.Авруцкая) Рахель Лейбовна

Мать ребёнка: Авруцкая Лея Ароновна

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.07.1911

Дочь: (дев.Авруцкая) Геся Лейбовна

Мать ребёнка: Авруцкая Лея Ароновна

Шпола, Черкаська область
Смерть
После 1911

Мы используем куки для улучшения работы сайта.