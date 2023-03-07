Степанова (Шлупикова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1902
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Шлупиков Иван Стефанович
Мать: Шлупикова Анна Андреевна
Иммиграция
1910
Приехала с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Бракосочетание
03.02.1919 ст.
Рождение ребёнка
06.01.1920
Дочь: Богданова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Петрович
Рождение ребёнка
13.04.1924
Отец ребёнка: Степанов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Степанов Василий Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Петрович
Смерть
1988