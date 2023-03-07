Степанова (Шлупикова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Шлупикова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Шлупиков Иван Стефанович

Мать: Шлупикова Анна Андреевна

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Иммиграция
1910
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Приехала с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Бракосочетание
03.02.1919 ст.

Муж: Степанов Иван Петрович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.01.1920

Дочь: Богданова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Петрович

Рождение ребёнка
13.04.1924

Сын: Степанов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Степанов Василий Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Петрович

Смерть
1988
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