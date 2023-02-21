Шлупикова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Дудкина Ирина (Арина) Ивановна
Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1889
Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович
Рождение ребёнка
14.11.1896
Дочь: Мотылькова Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Якубенко Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Степанова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Мацкевич Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Метелкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Иванова Александра (Лёкса) Ивановна
Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович
Иммиграция
Около 1910
Приехала с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Смерть
Неизвестно