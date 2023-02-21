Шлупикова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлупикова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Шлупиков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Дудкина Ирина (Арина) Ивановна

Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Шлупиков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1896

Дочь: Мотылькова Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Якубенко Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Степанова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Мацкевич Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Метелкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Иванова Александра (Лёкса) Ивановна

Отец ребёнка: Шлупиков Иван Стефанович

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Иммиграция
Около 1910
Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Приехала с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Смерть
Неизвестно
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