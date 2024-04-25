Степанов Иван Петрович Вычислено 1896 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Степанов Иван Петрович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился Вычислено 1896 ст.

умер Неизвестно

Супруги
Степанова (Шлупикова) Екатерина ИвановнаОколо 1902 г.р.
Дети
Богданова (Степанова) Евгения Ивановна06.01.1920 г.р.
Степанов Сергей Иванович13.04.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1919

Жена: Степанова (Шлупикова) Екатерина Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

жених из д.Коробейниковой Поручители: той же деревни граждане Иоанн Герасимов Григорьев и Никифор Петров Курчанов; По невесте: той же деревни гражданин Андрей Иванов Шлупиков и с.Зачулымского гражданин Архип Евсевиев Якубенко

Рождение ребёнка
06.01.1920

Дочь: Богданова (Степанова) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Степанова (Шлупикова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1924

Сын: Степанов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Степанова (Шлупикова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Степанов Василий Иванович

Мать ребёнка: Степанова (Шлупикова) Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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