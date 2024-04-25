Степанов Иван Петрович
мужской, родился Вычислено 1896 ст.
умер Неизвестно
Супруги
Степанова (Шлупикова) Екатерина ИвановнаОколо 1902 г.р.
Дети
Богданова (Степанова) Евгения Ивановна06.01.1920 г.р.
Степанов Сергей Иванович13.04.1924 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1919
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.01.1920
Дочь: Богданова (Степанова) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Степанова (Шлупикова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1924
Мать ребёнка: Степанова (Шлупикова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Степанов Василий Иванович
Мать ребёнка: Степанова (Шлупикова) Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно