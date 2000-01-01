Степанов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Степанов Иван Петрович

Мать: Степанова Екатерина Ивановна

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