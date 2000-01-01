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Степанов Василий Иванович
Степанов Василий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Пол
Мужской
Отец
Степанов Иван Петрович
1896 г.р.
Мать
Степанова (Шлупикова) Екатерина Ивановна
Около 1902 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Степанов Иван Петрович
Мать:
Степанова Екатерина Ивановна
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