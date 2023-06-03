Жариков Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Жариков Савелий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1845
Сын: Жариков Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Жарикова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
22.02.1852
Дочь: Жарикова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Жарикова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
28.09.1854
Мать ребёнка: Жарикова Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно