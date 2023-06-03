Жариков Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖариков Яков Михайлович

Жариков Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Жариков Михаил Григорьевич

Мать: Жарикова Агафия Михеевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Жариков Савелий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1845

Сын: Жариков Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Жарикова Пелагея Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.02.1852

Дочь: Жарикова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Жарикова Пелагея Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1854

Сын: Жариков Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Жарикова Пелагея Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарикова Пелагея Алексеевна

Смерть
Неизвестно