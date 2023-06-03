Жарикова Агафия Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарикова Агафия Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Жариков Яков Михайлович

Отец ребёнка: Жариков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
19.03.1820

Сын: Жариков Степан Михайлович

Отец ребёнка: Жариков Михаил Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 19.03.1820

Сын: Жариков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Жариков Михаил Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1821

Сын: Жариков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Жариков Михаил Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1823

Сын: Жариков Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Жариков Михаил Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826 или 1827

Сын: Жариков Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Жариков Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жариков Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно