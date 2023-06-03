Жарикова Агафия Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Жариков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
19.03.1820
Сын: Жариков Степан Михайлович
Отец ребёнка: Жариков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 19.03.1820
Отец ребёнка: Жариков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
08.08.1821
Сын: Жариков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Жариков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
03.11.1823
Отец ребёнка: Жариков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1826 или 1827
Сын: Жариков Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Жариков Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно