Перепелкина (Жарикова) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкина (Жарикова) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Жариков Яков Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1864

Муж: Перепелкин Иван Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.06.1867

Сын: Перепелкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Перепелкин Иван Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1868

Сын: Перепелкин Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Перепелкин Иван Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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