Перепелкина (Жарикова) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Жариков Яков Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1864
Рождение ребёнка
24.06.1867
Отец ребёнка: Перепелкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1868
Сын: Перепелкин Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Перепелкин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно