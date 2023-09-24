Жарикова Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1856
Дочь: Колгатина (Колгатина) Параскева Феофановна
Отец ребёнка: Колгатин Феофан Ульянович
Рождение ребёнка
08.02.1858
Сын: Колгатин Никифор Феофанович
Отец ребёнка: Колгатин Феофан Ульянович
Рождение ребёнка
05.06.1860
Сын: Колгатин Федор Феофанович
Отец ребёнка: Колгатин Феофан Ульянович
Бракосочетание
09.11.1860
Рождение ребёнка
27.09.1862
Отец ребёнка: Жариков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
06.04.1865
Сын: Жариков Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Жариков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
16.09.1867
Отец ребёнка: Жариков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
22.09.1870
Отец ребёнка: Жариков Яков Михайлович
Смерть
Неизвестно