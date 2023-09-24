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Жарикова Анисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колгатин Феофан Ульянович

Рождение ребёнка
26.10.1856

Дочь: Колгатина (Колгатина) Параскева Феофановна

Отец ребёнка: Колгатин Феофан Ульянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1858

Сын: Колгатин Никифор Феофанович

Отец ребёнка: Колгатин Феофан Ульянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1860

Сын: Колгатин Федор Феофанович

Отец ребёнка: Колгатин Феофан Ульянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1860

Муж: Жариков Яков Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1862

Сын: Жариков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Жариков Яков Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1865

Сын: Жариков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Жариков Яков Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.09.1867

Сын: Жариков Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Жариков Яков Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1870

Сын: Жариков Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Жариков Яков Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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