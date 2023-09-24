Колгатин Феофан Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти19.06.1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1856
Дочь: Колгатина Параскева Феофановна
Мать ребёнка: Жарикова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1858
Сын: Колгатин Никифор Феофанович
Мать ребёнка: Жарикова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1860
Сын: Колгатин Федор Феофанович
Мать ребёнка: Жарикова Анисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жарикова Анисия Ивановна
Смерть
19.06.1860