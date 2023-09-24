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Колгатин Феофан Ульянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

19.06.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1856

Дочь: Колгатина Параскева Феофановна

Мать ребёнка: Жарикова Анисия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1858

Сын: Колгатин Никифор Феофанович

Мать ребёнка: Жарикова Анисия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1860

Сын: Колгатин Федор Феофанович

Мать ребёнка: Жарикова Анисия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарикова Анисия Ивановна

Смерть
19.06.1860
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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