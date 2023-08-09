Тихонов Михей Маркеллович
Место рождения
Дата рождения09.08.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1817
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Морозова Варвара Михеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1854
Дочь: Тихонова Евдокия Михеевна
Мать ребёнка: Тихонова Степанида Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Тихонов Григорий Михеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1856
Сын: Тихонов Григорий Михеевич
Мать ребёнка: Тихонова Степанида Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно