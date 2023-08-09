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Тихонов Михей Маркеллович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

09.08.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1817

Отец: Тихонов Маркелл Аникеевич

Мать: Тихонова Агриппина Матвеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Тихонов Захар Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Морозова Варвара Михеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1854

Дочь: Тихонова Евдокия Михеевна

Мать ребёнка: Тихонова Степанида Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Тихонов Григорий Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1856

Сын: Тихонов Григорий Михеевич

Мать ребёнка: Тихонова Степанида Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Степанида Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно