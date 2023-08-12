Тихонова Степанида Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти25.02.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1854
Дочь: Тихонова (Тихонова) Евдокия Михеевна
Отец ребёнка: Тихонов Михей Маркеллович
Рождение ребёнка
07.01.1856
Сын: Тихонов Григорий Михеевич
Отец ребёнка: Тихонов Михей Маркеллович
Рождение ребёнка
20.08.1859
Отец ребёнка: Тихонов Михей Маркеллович
Смерть
25.02.1871