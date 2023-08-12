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Тихонова Степанида Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

25.02.1871

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Михей Маркеллович

Рождение ребёнка
25.02.1854

Дочь: Тихонова (Тихонова) Евдокия Михеевна

Отец ребёнка: Тихонов Михей Маркеллович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1856

Сын: Тихонов Григорий Михеевич

Отец ребёнка: Тихонов Михей Маркеллович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.08.1859

Сын: Тихонов Матвей Михеевич

Отец ребёнка: Тихонов Михей Маркеллович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.02.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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