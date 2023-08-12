Тихонова Агриппина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1817
Сын: Тихонов Михей Маркеллович
Отец ребёнка: Тихонов Маркелл Аникеевич
Рождение ребёнка
Около 10.02.1820
Дочь: Тихонова (Тихонова) Агафия Маркелловна
Отец ребёнка: Тихонов Маркелл Аникеевич
Рождение ребёнка
Около 30.07.1822
Сын: Тихонов Евдоким Маркеллович
Отец ребёнка: Тихонов Маркелл Аникеевич
Смерть
Неизвестно