Тихонова Агриппина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонова Агриппина Матвеевна

Тихонова Агриппина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Маркелл Аникеевич

Рождение ребёнка
09.08.1817

Сын: Тихонов Михей Маркеллович

Отец ребёнка: Тихонов Маркелл Аникеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 10.02.1820

Дочь: Тихонова (Тихонова) Агафия Маркелловна

Отец ребёнка: Тихонов Маркелл Аникеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 30.07.1822

Сын: Тихонов Евдоким Маркеллович

Отец ребёнка: Тихонов Маркелл Аникеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.