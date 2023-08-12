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Тихонов Маркелл Аникеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 или 1795

Дата смерти

23.10.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 или 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Агриппина Матвеевна

Рождение ребёнка
09.08.1817

Сын: Тихонов Михей Маркеллович

Мать ребёнка: Тихонова Агриппина Матвеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 10.02.1820

Дочь: Тихонова (Тихонова) Агафия Маркелловна

Мать ребёнка: Тихонова Агриппина Матвеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 30.07.1822

Сын: Тихонов Евдоким Маркеллович

Мать ребёнка: Тихонова Агриппина Матвеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
23.10.1845
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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