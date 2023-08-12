Тихонов Маркелл Аникеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 или 1795
Дата смерти23.10.1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 или 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1817
Сын: Тихонов Михей Маркеллович
Мать ребёнка: Тихонова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 10.02.1820
Дочь: Тихонова (Тихонова) Агафия Маркелловна
Мать ребёнка: Тихонова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 30.07.1822
Сын: Тихонов Евдоким Маркеллович
Мать ребёнка: Тихонова Агриппина Матвеевна
Смерть
23.10.1845