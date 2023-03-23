Половинкин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкин Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Снурницына Прасковья

Мать ребёнка: Половинкина Анна

Рождение ребёнка
?.11.1922

Дочь: Малявкина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Половинкина Анна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова Полина

Мать ребёнка: Половинкина Анна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Половинкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половинкин Дмитрий

Мать ребёнка: Половинкина Анна

Смерть
Неизвестно
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