Половинкин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Снурницына Прасковья
Мать ребёнка: Половинкина Анна
Рождение ребёнка
?.11.1922
Дочь: Малявкина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Половинкина Анна
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова Полина
Мать ребёнка: Половинкина Анна
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Половинкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Дмитрий
Мать ребёнка: Половинкина Анна
Смерть
Неизвестно