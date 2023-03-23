Половинкина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Снурницына Прасковья
Отец ребёнка: Половинкин Дмитрий
Рождение ребёнка
?.11.1922
Дочь: Малявкина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Половинкин Дмитрий
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова Полина
Отец ребёнка: Половинкин Дмитрий
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Половинкин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половинкин Дмитрий
Отец ребёнка: Половинкин Дмитрий
Смерть
Неизвестно