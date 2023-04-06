Малявкина (Половинкина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малявкина (Половинкина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

?.11.1922

Дата смерти

?.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1922

Отец: Половинкин Дмитрий

Мать: Половинкина Анна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
08.11.1947

Сын: Малявкин Валерий Павлович

Отец ребёнка: Малявкин Павел Петрович

Панфилово, Савинский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.09.1949

Сын: Малявкин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Малявкин Павел Петрович

Рождение ребёнка
09.04.1952

Дочь: Мулыгина Тамара Павловна

Отец ребёнка: Малявкин Павел Петрович

Смерть
?.04.1972
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