Малявкина (Половинкина) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения?.11.1922
Дата смерти?.04.1972
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1922
Отец: Половинкин Дмитрий
Мать: Половинкина Анна
Рождение ребёнка
08.11.1947
Сын: Малявкин Валерий Павлович
Отец ребёнка: Малявкин Павел Петрович
Панфилово, Савинский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.09.1949
Сын: Малявкин Алексей Павлович
Отец ребёнка: Малявкин Павел Петрович
Рождение ребёнка
09.04.1952
Дочь: Мулыгина Тамара Павловна
Отец ребёнка: Малявкин Павел Петрович
Смерть
?.04.1972