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Калафат Митрофан Георгиевич
Калафат Митрофан Георгиевич
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Место рождения
Красная Поляна
Дата рождения
11.10.1913
Пол
Мужской
Отец
Калафат Георгий Харлампиевич
Около 1890 г.р.
Мать
Калафат Александра Даниловна
Около 1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1913
Отец:
Калафат Георгий Харлампиевич
Мать:
Калафат Александра Даниловна
Красная Поляна
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