Калафат Митрофан Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалафат Митрофан Георгиевич

Калафат Митрофан Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

11.10.1913

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1913

Отец: Калафат Георгий Харлампиевич

Мать: Калафат Александра Даниловна