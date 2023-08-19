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Калафат Георгий Харлампиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Калафат Харлампий Федорович

Мать: Калафат Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.01.1908

Дочь: Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: Калафат Александра Даниловна

Рождение ребёнка
24.05.1909

Сын: Калафат Харлампий Георгиевич

Мать ребёнка: Калафат Александра Даниловна

Рождение ребёнка
28.01.1911

Сын: Калафат Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Калафат Александра Даниловна

Рождение ребёнка
25.07.1912

Сын: Калафат Пантелеймон Георгиевич

Мать ребёнка: Калафат Александра Даниловна

Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-28,ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
11.10.1913

Сын: Калафат Митрофан Георгиевич

Мать ребёнка: Калафат Александра Даниловна

Бракосочетание
До 1913

Жена: Калафат Александра Даниловна

Смерть
Неизвестно