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Калафат Александра Даниловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1891

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1908

Дочь: Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Калафат Георгий Харлампиевич

Рождение ребёнка
24.05.1909

Сын: Калафат Харлампий Георгиевич

Отец ребёнка: Калафат Георгий Харлампиевич

Рождение ребёнка
28.01.1911

Сын: Калафат Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Калафат Георгий Харлампиевич

Рождение ребёнка
25.07.1912

Сын: Калафат Пантелеймон Георгиевич

Отец ребёнка: Калафат Георгий Харлампиевич

Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-28,ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
11.10.1913

Сын: Калафат Митрофан Георгиевич

Отец ребёнка: Калафат Георгий Харлампиевич

Бракосочетание
До 1913

Муж: Калафат Георгий Харлампиевич

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