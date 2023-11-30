Калафат Александра Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1908
Дочь: Любовь Георгиевна
Отец ребёнка: Калафат Георгий Харлампиевич
Рождение ребёнка
24.05.1909
Сын: Калафат Харлампий Георгиевич
Отец ребёнка: Калафат Георгий Харлампиевич
Рождение ребёнка
28.01.1911
Сын: Калафат Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Калафат Георгий Харлампиевич
Рождение ребёнка
25.07.1912
Сын: Калафат Пантелеймон Георгиевич
Отец ребёнка: Калафат Георгий Харлампиевич
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-28,ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
11.10.1913
Сын: Калафат Митрофан Георгиевич
Отец ребёнка: Калафат Георгий Харлампиевич
Бракосочетание
До 1913