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Лапаев Федор Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Лапаев Никифор Гаврилов

Мать: Лапаева Марья Яковлева

Рождение ребёнка
17.06.1849

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Лапаева Василиса (нестерова?)

Рождение ребёнка
17.05.1851

Сын: Лапаев Иван Федоров

Мать ребёнка: Лапаева Василиса (нестерова?)

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лапаев Петр Федоров

Мать ребёнка: Лапаева Василиса (нестерова?)

Рождение ребёнка
01.08.1858

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Лапаева Василиса (нестерова?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапаева Василиса (нестерова?)

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