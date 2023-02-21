Лапаев Федор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Лапаев Никифор Гаврилов
Мать: Лапаева Марья Яковлева
Рождение ребёнка
17.06.1849
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Лапаева Василиса (нестерова?)
Рождение ребёнка
17.05.1851
Сын: Лапаев Иван Федоров
Мать ребёнка: Лапаева Василиса (нестерова?)
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
1857
Сын: Лапаев Петр Федоров
Мать ребёнка: Лапаева Василиса (нестерова?)
Рождение ребёнка
01.08.1858
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Лапаева Василиса (нестерова?)
Бракосочетание
Неизвестно