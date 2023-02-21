Лапаева Василиса (нестерова?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1849
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Лапаев Федор Никифорович
Рождение ребёнка
17.05.1851
Сын: Лапаев Иван Федоров
Отец ребёнка: Лапаев Федор Никифорович
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
1857
Сын: Лапаев Петр Федоров
Отец ребёнка: Лапаев Федор Никифорович
Рождение ребёнка
01.08.1858
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Лапаев Федор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно