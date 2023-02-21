Лапаева Василиса (нестерова?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапаева Василиса (нестерова?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1849

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Лапаев Федор Никифорович

Рождение ребёнка
17.05.1851

Сын: Лапаев Иван Федоров

Отец ребёнка: Лапаев Федор Никифорович

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лапаев Петр Федоров

Отец ребёнка: Лапаев Федор Никифорович

Рождение ребёнка
01.08.1858

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Лапаев Федор Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапаев Федор Никифорович

Смерть
Неизвестно
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