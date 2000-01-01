Лапаева Марья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Лапаев Никифор Гаврилов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Фекла Никифоровна
Отец ребёнка: Лапаев Никифор Гаврилов
Рождение ребёнка
01.05.1837
Отец ребёнка: Лапаев Никифор Гаврилов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Аксинья Никифоровна
Отец ребёнка: Лапаев Никифор Гаврилов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Лапаев Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Лапаев Никифор Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лапаев Никифор Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно