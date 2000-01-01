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Лапаева Марья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Лапаев Федор Никифорович

Отец ребёнка: Лапаев Никифор Гаврилов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Фекла Никифоровна

Отец ребёнка: Лапаев Никифор Гаврилов

Рождение ребёнка
01.05.1837

Сын: Лапаев Иоанн Никифорович

Отец ребёнка: Лапаев Никифор Гаврилов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Аксинья Никифоровна

Отец ребёнка: Лапаев Никифор Гаврилов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Лапаев Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Лапаев Никифор Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапаев Павел Никифорович

Отец ребёнка: Лапаев Никифор Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапаев Никифор Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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