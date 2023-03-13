Десятковъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десятковъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Десятковъ Иванъ

Мать ребёнка: Десяткова Прасковья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Десятковъ Ефимъ

Мать ребёнка: Десяткова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Десятковъ Данила

Мать ребёнка: Десяткова Прасковья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Десяткова Прасковья Иванова

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