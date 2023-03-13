Десяткова Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десяткова Прасковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Десятковъ Иванъ

Отец ребёнка: Десятковъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Десятковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Десятковъ Семенъ

Рождение ребёнка
1769

Сын: Десятковъ Данила

Отец ребёнка: Десятковъ Семенъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Десятковъ Семенъ

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