Десяткова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Десятковъ Иванъ
Отец ребёнка: Десятковъ Семенъ
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766
Сын: Десятковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Десятковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Десятковъ Данила
Отец ребёнка: Десятковъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Десятковъ Семенъ