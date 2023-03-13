Десятковъ Ефимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десятковъ Ефимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Десятковъ Семенъ

Мать: Десяткова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Десятковъ Аввакумъ

Мать ребёнка: Десяткова Пелагея

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Зиновья

Мать ребёнка: Десяткова Пелагея

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Десятковъ Никифоръ

Мать ребёнка: Десяткова Пелагея

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Десяткова Пелагея

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