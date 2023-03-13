Десятковъ Ефимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Десятковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Десятковъ Аввакумъ
Мать ребёнка: Десяткова Пелагея
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Зиновья
Мать ребёнка: Десяткова Пелагея
Рождение ребёнка
1794
Сын: Десятковъ Никифоръ
Мать ребёнка: Десяткова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Десяткова Пелагея