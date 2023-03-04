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Грухин Иван Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Грухин Никифор Яковлевич

Мать: Грухина Елена Терентиева

Бракосочетание
21.01.1844 ст.

Жена: Грухина Екатерина Григориевна

1844г. МК Красноселькое (свадьба) жених 24 года невеста 23 года из дер. Лажаницынской поруч. по женеху дер. Сентки Мартынова Василий Андреев, Иван Яковлев и Александр Агафонов по невесте Печенкинской ... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1845 ст.

Дочь: Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Грухина Екатерина Григориевна

Рождение ребёнка
02.04.1846 ст.

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Грухина Екатерина Григориевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Грухина Екатерина Григориевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Грухина Екатерина Григориевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Грухина Екатерина Григориевна

Смерть
После 1858
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