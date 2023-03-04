Грухин Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Грухин Никифор Яковлевич
Мать: Грухина Елена Терентиева
Бракосочетание
21.01.1844 ст.
1844г. МК Красноселькое (свадьба) жених 24 года невеста 23 года из дер. Лажаницынской поруч. по женеху дер. Сентки Мартынова Василий Андреев, Иван Яковлев и Александр Агафонов по невесте Печенкинской ... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1845 ст.
Дочь: Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Грухина Екатерина Григориевна
Рождение ребёнка
02.04.1846 ст.
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Грухина Екатерина Григориевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Грухина Екатерина Григориевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Грухина Екатерина Григориевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Грухина Екатерина Григориевна
Смерть
После 1858