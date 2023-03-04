Грухина (Орлова) Екатерина Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1844 ст.
1844г. МК Красноселькое (свадьба) жених 24 года невеста 23 года из дер. Лажаницынской поруч. по женеху дер. Сентки Мартынова Василий Андреев, Иван Яковлев и Александр Агафонов по невесте Печенкинской ... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1845 ст.
Дочь: (Грухина) Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
02.04.1846 ст.
Дочь: (Грухина) Марья Иванова
Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Грухина) Анна Иванова
Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Грухина) Параскева Иванова
Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Грухина) Анна Иванова
Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович
Смерть
После 1858