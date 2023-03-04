Грухина (Орлова) Екатерина Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Орлова) Екатерина Григориевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1844 ст.

Муж: Грухин Иван Никифорович

1844г. МК Красноселькое (свадьба) жених 24 года невеста 23 года из дер. Лажаницынской поруч. по женеху дер. Сентки Мартынова Василий Андреев, Иван Яковлев и Александр Агафонов по невесте Печенкинской ... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1845 ст.

Дочь: (Грухина) Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
02.04.1846 ст.

Дочь: (Грухина) Марья Иванова

Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Грухина) Анна Иванова

Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Грухина) Параскева Иванова

Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Грухина) Анна Иванова

Отец ребёнка: Грухин Иван Никифорович

Смерть
После 1858

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