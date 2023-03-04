Грухина (Леванова) Елена Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина (Леванова) Елена Терентиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1816 ст.

Муж: Грухин Никифор Яковлевич

1816г. МК с. Красное (свадьба/жених вдовец/невеста дер. Кстинской, поруч. Кстининского волостного правления дер. Мокрецовской крест. Павел Петрович Шибанов, дер. Дурнивской Емельян Венедиктов Орлов, д... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1816 ст.

Дочь: (Грухина) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Грухина) Наталия Никифоровна

Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Грухин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Грухина) Наталия Никифоровна

Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Грухина) Агрофена Никифоровна

Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Грухин Прокоп Никифорович

Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Грухин Максим Никифорович

Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Грухина) Марья Никифоровна

Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич

Смерть
До 1850

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