Грухина (Леванова) Елена Терентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1816 ст.
1816г. МК с. Красное (свадьба/жених вдовец/невеста дер. Кстинской, поруч. Кстининского волостного правления дер. Мокрецовской крест. Павел Петрович Шибанов, дер. Дурнивской Емельян Венедиктов Орлов, д... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1816 ст.
Дочь: (Грухина) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Грухина) Наталия Никифоровна
Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Грухина) Наталия Никифоровна
Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Грухина) Агрофена Никифоровна
Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Грухин Прокоп Никифорович
Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Грухин Максим Никифорович
Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Грухина) Марья Никифоровна
Отец ребёнка: Грухин Никифор Яковлевич
Смерть
До 1850